Представитель Управтодора пожаловался на ущерб, нанесенный федеральной трассе в ходе учебной тревоги десантников

16:36, 29 августа 2017, ПАИ

Начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений филиала ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» в городе Пскове Симеон Гуцу сообщил, что федеральной трассе в результате передвижения поднятой по тревоге колонны техники 76-й дивизии ВДВ был нанесен ущерб в 31 миллион 750 тысяч рублей. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он рассказал сегодня, 29 августа, на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения.

Симеон Гуцу пояснил, что ночью из Пскова до полигона «Струги Красные» были переброшены 574 единицы техники, причем «движение осуществлялось ночью практически без огней». По его словам, не вся техника доехала: «Всего по обочинам осталось около 20 единиц».

«Страшно представить, что будет, когда поедут обратно», - сказал представитель Управтодора и попросил администрацию области посодействовать, чтобы такое не повторялось.