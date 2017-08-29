30 августа в Пскове проведут семинар для преподавателей немецкого языка

17:01, 29 августа 2017, ПАИ

30 августа в Пскове проведут семинар для преподавателей немецкого языка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном управлении образования Псковской области.

Тема семинара - Digitale Medien im Deutschunterricht. Мероприятие состоится в рамках реализации проекта «Немецкий — первый второй иностранный». Семинар состоится в региональном центре дистанционного образования по адресу: улица Кузнецкая, дом 13; с 14:00 до 18:00.

К участию приглашаются учителя и преподаватели немецкого языка. Регистрация участников производится по электронной почте ov.shrayner@edu.pskov.ru или по телефону 8 (8112) 68-66-65.