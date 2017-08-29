В Пскове прошёл городской педсовет

17:11, 29 августа 2017, ПАИ

29 августа в преддверии нового учебного года в Псковском педагогическом комплексе состоялся большой августовский педагогический совет, посвященный кадровым вопросам системы образования в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова поблагодарила педагогов за их тяжелый каждодневный труд и пожелала благополучия, здоровья и больших надежд. «Нам необходимо развивать наши сильные стороны, при этом не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед, отвечая вызовам нового времени», - обратилась Вера Емельянова к участникам педсовета.

Приветствуя участников большого педсовета, глава города Иван Цецерский отметил высокий уровень псковской системы образования и поблагодарил все педагогическое сообщество за качественную и эффективную работу. «Система образования Пскова - это гордость нашего города. Здесь трудятся увлеченные, творческие, преданные своему делу педагоги. Закономерно, что наши ребята демонстрируют хорошие результаты на ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах творческой и интеллектуальной направленности», - сказал Иван Цецерский.

Глава города также особо подчеркнул, что в этом году в сфере образования сделано многое. И, в частности, введена в эксплуатацию новая школа в Борисовичах на 1350 учеников, оснащенная самым современным оборудованием.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова также выразила псковским педагогам слова признательности за их труд и пожелала учителям терпения, а также искать в лице родителей учеников союзников в обучении и воспитании детей.

В продолжение педсовета прозвучали выступления, посвященные вопросам решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются в работе молодые специалисты. С докладом выступил начальник Управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев.