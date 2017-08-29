Завершились работы по реставрации входной группы усадьбы Римского-Корсакова

Завершились работы по реставрации входной группы усадьбы Римского-КорсаковаЗавершились стартовавшие в начале июля работы по реставрации входной группы музея-усадьбы Римского-Корсакова «Вечаша» в Плюсском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор выполнявшего работы Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» Алексей Калиненко.
По его словам, реставраторам НПЦ удалось восстановить утраченный в 1990-х года деревянный декор крыльца усадьбы. После окончания работ входная группа снова станет площадкой для проведения мероприятий музея-усадьбы.
Напомним, работы выполнялись на средства, выделенные из резервного фонда губернатора Псковской области Андрея Турчака. Ранее глава региона заявлял, что «Вечаша» - «это музей федерального уровня». «Я привезу сюда министра культуры, будем этим заниматься», - сказал он в ходе посещения музея-усадьбы 7 июля.