Завершились работы по реставрации входной группы усадьбы Римского-Корсакова

17:15, 29 августа 2017, ПАИ

По его словам, реставраторам НПЦ удалось восстановить утраченный в 1990-х года деревянный декор крыльца усадьбы. После окончания работ входная группа снова станет площадкой для проведения мероприятий музея-усадьбы.

Напомним, работы выполнялись на средства, выделенные из резервного фонда губернатора Псковской области Андрея Турчака. Ранее глава региона заявлял, что «Вечаша» - «это музей федерального уровня». «Я привезу сюда министра культуры, будем этим заниматься», - сказал он в ходе посещения музея-усадьбы 7 июля.