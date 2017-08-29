0
19:27
Ограничено посещение Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
18:56
Строители готовят земляное полотно для Северного обхода Пскова
17:15
Завершились работы по реставрации входной группы усадьбы Римского-Корсакова
16:23
Друг человека: ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова (ВИДЕО)
15:04
Начался ПАИ-live с лучшим управдомом Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:43
В Пскове и Усвятах сотрудники ДПС остановили двух пьяных водителей ВАЗов
13:07
В Пскове продолжают разыскивать Валентину Нэш Фейф
Еще новости
Общество

Завершились работы по реставрации входной группы усадьбы Римского-Корсакова

Завершились стартовавшие в начале июля работы по реставрации входной группы музея-усадьбы Римского-Корсакова «Вечаша» в Плюсском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор выполнявшего работы Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» Алексей Калиненко.

На фото: усадебный дом в Вечаше до реконструкции

По его словам, реставраторам НПЦ удалось восстановить утраченный в 1990-х года деревянный декор крыльца усадьбы. После окончания работ входная группа снова станет площадкой для проведения мероприятий музея-усадьбы.

Напомним, работы выполнялись на средства, выделенные из резервного фонда губернатора Псковской области Андрея Турчака. Ранее глава региона заявлял, что «Вечаша» - «это музей федерального уровня». «Я привезу сюда министра культуры, будем этим заниматься», - сказал он в ходе посещения музея-усадьбы 7 июля. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ограничено посещение Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
29 августа 2017
Ограничено посещение Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
Строители готовят земляное полотно для Северного обхода Пскова
29 августа 2017
Строители готовят земляное полотно для Северного обхода Пскова
Завершились работы по реставрации входной группы усадьбы Римского-Корсакова
29 августа 2017
Завершились работы по реставрации входной группы усадьбы Римского-Корсакова
Друг человека: ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова (ВИДЕО)
29 августа 2017
Друг человека: ПАИ-live c лучшим управдомом Пскова (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с лучшим управдомом Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 августа 2017
Начался ПАИ-live с лучшим управдомом Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В Пскове и Усвятах сотрудники ДПС остановили двух пьяных водителей ВАЗов
29 августа 2017
В Пскове и Усвятах сотрудники ДПС остановили двух пьяных водителей ВАЗов
В Пскове продолжают разыскивать Валентину Нэш Фейф
29 августа 2017
В Пскове продолжают разыскивать Валентину Нэш Фейф
Прошёл первый кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017» (ФОТО)
29 августа 2017
Прошёл первый кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017» (ФОТО) 1

Идет загрузка...