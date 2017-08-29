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Общество

Плюсский район завершил программу расселения граждан из ветхого и аварийного жилья

29 августа в поселке Плюсса состоялась торжественная церемония вручения ключей от нового жилья. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в церемонии приняли участие 77 новоселов многоквартирного дома по улице Ленина, 39б. Они стали участниками областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах».

С новосельем собравшихся поздравил губернатор Псковской области Андрей Турчак. «Сегодня вы получаете ключи от двадцати девяти комфортных квартир. Это современное жилье, которое не сравнить с тем, что у вас было. Программа расселения в Псковской области сработала: уже более трех тысяч наших граждан улучшили свои жилищные условия», — сказал глава региона.

Андрей Турчак добавил, что правительство РФ рассматривает возможность продления адресной программы, а это значит, что другие семьи также смогут принять в ней участие.

Губернатор поблагодарил строителей за работу, а новоселам посоветовал выбрать старшего по дому. «Дом новый, надо к нему бережно относиться», — сказал он, вручая ключи.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, который контролировал реализацию программы в своем округе, тоже присоединился к поздравлениям, напомнив, что это второй многоквартирный дом в Плюссе, построенный по программе расселения.

От имени жильцов за новый дом областные и федеральные власти поблагодарила Любовь Богданова. Сегодня она получала ключи от квартиры за своего 83-летнего отца, который живет в доме довоенной постройки с удобствами на улице. «Тридцать лет в Плюссе ничего не строилось. Это очень важное событие и для поселка, и для людей. Дом современный, сделано все хорошо, нам все понравилось», — сказал она.

Еще один новосел Валерий Лысенко призвал соседей бережно относиться к новому жилищу и вовремя оплачивать коммунальные платежи. «Это ваш старший по дому», — пошутил губернатор.

Добавим, что Плюсский район участвует в программе переселения граждан из ветхого жилья с 2013 года. В программу было включено 14 аварийных домов, в которых проживали 130 человек. Раньше для участников программы жилье приобреталось на вторичном рынке, затем было решено строить «под ключ» новые многоквартирные дома. За это время в районе было построено два таких дома. Первыми новоселами стали 54 человека, сегодня еще 77. Таким образом, Плюсский район завершил программу расселения в полном объеме.

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