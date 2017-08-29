В преддверии Дня знаний юные великолучане получили подарки
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки приняли участие в акции «Первоклассник - 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, благотворительную акцию при поддержке волонтеров организовал Центр социального обслуживания Великих Лук.
В торговом центре на улице Вокзальной для будущих первоклассников организовали настоящий праздник. Начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Денис Долганов вручил будущим школьникам подарки.
На собранные средства удалось приобрести школьные комплекты для детей из многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подобные благотворительные мероприятия проводятся в Великих Луках ежегодно.