В Пскове и Великих Луках полиция проводит проверки по фактам мошенничества

17:29, 29 августа 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках полицией проводятся проверки по фактам мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове с банковской карты гражданки неустановленное лицо обманным путем завладело деньгами в сумме более 26 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются полицейскими в рамках проводимой проверки.

В Великих Луках 28 августа в помещении кафе на улице Некрасова одна из посетительниц сделала заказ на 150 рублей. При этом незнакомка продемонстрировала кассиру свою банкноту достоинством в пять тысяч рублей. Однако, купюру путем различных манипуляций она оставила себе. А введенная в заблуждение работница кафе передала ей сдачу с пяти тысяч рублей. Получив деньги, неизвестная скрылась.

По данному факту полицией проводится проверка. Необходимо отметить, что за последнее время это уже не первый подобного рода случай в Великих Луках.