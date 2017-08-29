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В Пскове и Великих Луках полиция проводит проверки по фактам мошенничества

В Пскове и Великих Луках полицией проводятся проверки по фактам мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове  с  банковской карты гражданки неустановленное лицо  обманным путем завладело деньгами  в сумме  более  26 тысяч  рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются полицейскими в рамках проводимой  проверки.

В Великих Луках 28 августа в помещении кафе на улице Некрасова  одна из посетительниц сделала заказ на 150 рублей. При этом незнакомка продемонстрировала кассиру свою банкноту достоинством в пять тысяч рублей. Однако,  купюру  путем  различных манипуляций она оставила  себе. А введенная  в заблуждение  работница кафе передала  ей  сдачу с пяти тысяч  рублей. Получив деньги,  неизвестная скрылась.

По данному факту полицией проводится проверка. Необходимо  отметить, что  за последнее время это уже не первый подобного рода случай в Великих Луках. 

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