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Общество

Иван Цецерский принял участие в региональном форуме «Активный cовет - счастливый дом»

29 августа в Пскове в рамках социального проекта «Университет третьего возраста - факультет ЖКХ» состоялся региональный форум «Активный cовет - счастливый дом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальной власти, региональной общественности, советов многоквартирных домов (МКД) и члены правлений ТСЖ Псковской области, федеральные эксперты ЖКХ.

В рамках форума работают секции «Формирование комфортной городской среды», «Внедрение программ просвещения в ЖКХ», «Общественный контроль в ЖКХ».

«Цель проекта «Университет третьего возраста - факультет ЖКХ» - провести просветительскую работу по вопросам жилищного законодательства. В проекте были освещены основные вопросы, которые волнуют граждан - это жилищные и коммунальные услуги, управление домом, капремонт», - рассказал руководитель проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ», председатель правления «Союза собственников недвижимости Псковской области» Алексей Кириллов.

«Успех в достижении высокого качества жизни людей зависит от объединения усилий власти, бизнеса общественности. Диалог с населением позволяет принимать наиболее взвешенные решения, исполнение которых остается на контроле, как у властей, так и у активной общественности. Во многих муниципалитетах Псковской области созданы и функционируют Общественные советы, на которых возложены контрольные функции. Поддержка общественной инициативы получила свое развитие в реализации плана благоустройства на текущий и перспективный период, который ежегодно утверждается городской Думой. Формирование ведется с учетом запланированного финансирования, равномерно распределенного по 12 избирательным округам. За три месяца комиссия осмотрела более 1520 объектов, среди которых дворовые территории, проезды, скверы, парки, памятники», - отметил глава Пскова Иван Цецерский. Он также вручил грамоты и подарки победителям фотоконкурса «Лучший совет МКД» в номинации «Лучшая придомовая территория».

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов добавил: «Данный форум - это открытая площадка для решения наиболее актуальных вопросов. В рамках реализации проекта созданы условия, которые позволяют гражданам эффективно управлять многоквартирным домом, формировать комфортную среду своего проживания, грамотно и обоснованно вести диалог с поставщиками услуг и управляющими организациями в сфере ЖКХ».

Отметим, проект «Университет третьего возраста - факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.

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