В Великих Луках будут судить ударившую мужа ножом женщину

17:49, 29 августа 2017, ПАИ

В Великолукском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летней женщины, которая в ходе ссоры ударила мужа ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служб УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 1 июля супруги пригласили общего знакомого к себе на дачу, расположенную в одном из садоводческих товариществ Великолукского района. В течение дня они вместе отдыхали, жарили шашлыки, пили пиво. Около 23 часов между супругами на почве ревности произошла ссора и муж несколько раз ударил жену.

За хозяйку вступился гость. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой они переместились на улицу. Тем временем, супруга взяла на кухне нож и дважды ударила им мужа.

В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд, который и вынесет свой вердикт.