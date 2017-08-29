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Общество

Начало учебного года в России могут перенести на 1 октября

В Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий предоставить органам местного самоуправления право переносить старт образовательного процесса в учебных учреждениях на 1 октября, пишет газета «Известия». По информации издания, с соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР Борис Чернышев, Вадим Деньгин и Михаил Дегтярев.

По мнению парламентариев, это позволит «подходить к определению начала учебного года более объективно, с учетом местных климатических, национальных и других особенностей».

В случае принятия законопроекта дата 1 сентября останется как общая дата начала учебного года, а муниципальные образования получат возможность переносить ее в зависимости от объективных условий.

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