Начало учебного года в России могут перенести на 1 октября

18:00, 29 августа 2017, ПАИ

В Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий предоставить органам местного самоуправления право переносить старт образовательного процесса в учебных учреждениях на 1 октября, пишет газета «Известия». По информации издания, с соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР Борис Чернышев, Вадим Деньгин и Михаил Дегтярев.

По мнению парламентариев, это позволит «подходить к определению начала учебного года более объективно, с учетом местных климатических, национальных и других особенностей».

В случае принятия законопроекта дата 1 сентября останется как общая дата начала учебного года, а муниципальные образования получат возможность переносить ее в зависимости от объективных условий.