В Псковской области продолжается акция «Внимание – дети!»

20:34, 29 августа 2017, ПАИ

С 21 августа по 15 сентября Госавтоинспекция Псковской области совместно с Государственным управлением образования Псковской области проводит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми беседы по безопасности дорожного движения, конкурсы и викторины. Во время проведения профилактического мероприятия, личный состав Госавтоинспекции Псковской области будет ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, велосипедистам, мопедистам, контролю за соблюдением водителями правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, а также за соблюдением правил перевозки детей.

«Дети-пешеходы требуют особого внимания. У них отсутствует ощущение опасности у проезжей части, навык наблюдения. Родители должны ежедневно напоминать им простые правила поведения на дороге и своим примером показывать, как следует переходить через проезжую часть. Каждый раз при приближении к дороге родителям необходимо акцентировать внимание ребенка на возможной опасности, комментировать все действия, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу. Постоянно напоминайте своим детям о необходимости быть внимательными и осторожными на дороге», - рекомендуют в ведомстве.