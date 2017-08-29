Строители готовят земляное полотно для Северного обхода Пскова

18:56, 29 августа 2017, ПАИ

На участках строительства Северного обхода Пскова продолжаются работы по устройству земляного полотна, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту.

В настоящий момент завершены работы по переустройству воздушных линий электропередач в районе деревни Хотицы.

На транспортной развязке Псков - Гдов продолжаются работы по устройству временной объездной асфальтированной дороги с устройством светофора для регулирования транспортных потоков. Закончены работы по переустройству волоконно-оптических кабелей связи.

На площадке строительства путепровода в районе деревни Заровенье продолжается армирование и опалубочные работы конструктивных элементов.

Напомним, что Северный обход в Пскове позволит разгрузить город от потока транзитного автомобильного транспорта и будет способствовать развитию приграничного транспортно-логистического комплекса. Срок исполнения работ по контракту — декабрь 2019 года.

Строительство осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», а также госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы».