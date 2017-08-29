31 августа начнется асфальтирование участка улицы Гражданской в Пскове
В связи с проведением ремонтных работ по укладке асфальта 31 августа и 1 сентября участок улицы Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной в Пскове закроют для движения автомобилей. Ограничения не коснутся общественного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Водителей транспортных средств просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута следования и соблюдать требования дорожных знаков.