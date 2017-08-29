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Общество

31 августа начнется асфальтирование участка улицы Гражданской в Пскове

В связи с проведением ремонтных работ по укладке асфальта 31 августа и 1 сентября участок улицы Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной в Пскове закроют для движения автомобилей. Ограничения не коснутся общественного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Водителей транспортных средств просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута следования и соблюдать требования дорожных знаков.

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