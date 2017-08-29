Педагог из Пскова победила в общероссийском конкурсе профмастерства

19:50, 29 августа 2017, ПАИ

Заведующая художественным отделением Детской школы искусств Пскова, кандидат педагогических наук, член Союза художников России Наталья Яблочкина стала победителем общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Организатором конкурса выступил Институт развития образования в сфере культуры и искусства (Москва).

Жюри оценивало методические разработки, открытые уроки и методику к ним, а также презентации на тему «Мой любимый ученик». Открытый урок Натальи Яблочкиной был посвящен теме «Создание графического образа в натюрморте» и рассчитан на пятиклассников художественного отделения Детской школы искусств.

Всего в числе лауреатов конкурса 50 преподавателей детских школ искусств из 34 регионов России. Церемония награждения состоится в ноябре в Москве.