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Общество

Начальник Северо-Западного регионального центра МЧС побывал с инспекцией в подтопленном Пыталовском районе

Начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Панин в рамках рабочего визита в Псковскую область посетил Пыталовский район, наиболее пострадавший от подтопления в результате ливней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В рамках поездки состоялось рабочее совещание с главой местной администрации. Начальнику Северо-Западного регионального центра доложили о положении дел, прогнозах на предстоящий период, о проведённых работах и о помощи, которая оказывается пострадавшему населению.

Игорь Панин в сопровождении начальника Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майора внутренней службы Валерия Филимонова и главы администрации Пыталовского района Ларисы Сидорук объехали подтопленные территории и лично оценили ситуацию. Во время объезда они встретились с населением, проверили группировку сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проконтролировали проведение аварийно-восстановительных работ.

Ситуация с подтоплением в Псковской области нормализуется, идет спад уровня воды. В двух населенных пунктах остаются подтопленными пять жилых домов, семь придворовых территорий с населением 14 человек и один участок дороги.

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