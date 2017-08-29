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Общество

Акцию «Музей и школа» подготовили в куньинской усадьбе Мусоргского

1 сентября в 15:00 в музее-усадьбе М. П. Мусоргского пройдет акция «Музей и школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. Акция приурочена к Дню знаний и Всероссийскому Дню кино «Музей и школа»

В программе:

- видеопрезентация «Музей М. П. Мусоргского - история создания от народного к государственному»;

- документальный фильм Ленинградской киностудии «Модест из рода Мусоргских». Фильм-размышление о творчестве великого композитора;

- интерактивно-теневой театр «Легенда о цветущем папоротнике».

Вход бесплатный.

Адрес усадьбы: Посёлок Наумово Куньинского района. Телефон: 8 (81149) 31-140.

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