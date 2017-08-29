Семь музейных абонементов для школьников и дошкольников разработали в Пскове

22:33, 29 августа 2017, ПАИ

К новому учебному году «Музейный образовательный центр» разработал семь музейных абонементов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музейные абонементы для дошкольников на 2017-2018 учебный год:

- «Добро пожаловать в музей!»

Музейные занятия: «Музей, я тебя знаю!», «Путешествие по картинной галерее», «Мир крестьянского дома», «Ярче красного солнышка, светлее ясного месяца» (детям о русской иконе).

Абонемент из четырех занятий для дошкольников, впервые посещающих музей. Во время занятий ребята не только увидят самые интересные экспонаты, услышат их необычные истории, но и узнают правила поведения в музее.

- «Музейная мозаика»

Музейные занятия: «Что было до…», «Тайна колокольного звона», «Времена года», «Бабушкин сундук». Абонемент из четырех занятий для маленьких любителей музея. Привычные и незнакомые предметы расскажут ребятам свои истории (как появились, где использовались); какие тайны скрывает колокольный звон; как картина может рассказать о временах года и что особенного может храниться в бабушкином сундуке.

- «Музейный кораблик»

Абонемент, который в игровой форме познакомит малышей с истоками народной культуры и историей Пскова, а так же подготовит их к посещению музея. Научные сотрудники музея проведут занятия в детском саду, принеся с собой все необходимое для игр и творческих заданий.

Музейные абонементы для школьников на 2017-2018 учебный год:

- «Здравствуй, музей!»

Музейные занятия: «Здравствуй, музей!», «Музей одного человека», «Истории ожившие страницы», «Мир книжных открытий», «Путешествие по картинной галерее».

Абонемент призван познакомить детей с историей и выставками музея, а также поддержать интерес к родной культуре. Каждое занятие посвящено отдельной экспозиции музея и рассказывает о самых интересных и ярких музейных экспонатах.

- «В гостях у прошлого»

Музейные занятия: «Мир крестьянского дома», «Волшебная глина», «В старину едали деды…», «Что к лицу, то и красит», «История русского чаепития».

Музейные занятия предлагают ребятам заглянуть в не столь далекое прошлое, хотя бы на 100-150 лет назад. Посещение музейных экспозиций позволит прикоснуться к истории своего края и непередаваемому колориту жизни того времени через музейные предметы.

- «Мир искусства»

Музейные занятия: «Как смотреть икону», «Если видишь на картине...», «О чём расскажет изразец», «История одной картины», «В мастерской художника».

Занятия в залах картинной галерее и Приказной палате познакомят детей с миром искусства. Дети узнают, какими были первые портреты, зачем художнику изображать на картине предметы повседневности и краски окружающей природы. Ребята также познакомятся с видами и жанрами живописи.

- «Псковичи»

Музейные занятия: «Мой дом – моя крепость», «Русский войн», «Псковская архитектура», «Псков мастеровой», «Однажды на гулянье…».

Занятия в рамках этого абонемента расскажут о родном городе и его жителях, о героическом прошлом Пскова и о том, как жили и чем славились псковичи в прежние времена.

«Календарь интерактивных программ».

По всем вопросам обращаться по телефону: 66-18-29 или по электронной почте pskovmuseum@mail.ru.