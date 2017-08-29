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Общество

Учёные прогнозируют рост смертности от гриппа предстоящей зимой

Смертность от гриппа в России в новом эпидемическом сезоне может повыситься, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора НИИ гриппа по научной работе Людмилу Цыбалову.

Наиболее распространенным будет вирус гриппа H1N1. «За прошедшие восемь лет было несколько эпидемий с участием этого вируса, и основная масса летальных исходов связана с вирусом H1N1. Поэтому предстоящий сезон должен вызывать напряжение у всех специалистов. Возможно, будет несколько повышенное число смертельных исходов, чем в предыдущем сезоне», — сказала она.

Специалисты отмечают, что к группам риска относятся беременные женщины, пожилые люди и те, кто страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких. Кроме того, подвержены риску люди, пользующиеся метро, так как в условиях большого скопления людей и влажности создается благоприятная среда для распространения вируса.

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