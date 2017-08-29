Опубликован рейтинг самых богатых женщин России

19:59, 29 августа 2017, ПАИ

Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых женщин России. Первое место в списке заняла жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что Батурина сумела сохранить лидерство, несмотря на то, что в 2017 году ее состояние сократилось на 100 миллионов долларов и сейчас составляет миллиард долларов.

Forbes отмечает, что в списке 200 богатейших российских бизнесменов жена экс-мэра столицы заняла 90-ю строчку. Кроме того, в 2017 году она стала единственной россиянкой, которая попала в рейтинг богатейших женщин мира, заняв в нем 1940-е место.

На второй строчке списка богатейших россиянок расположилась Елена Рыболовлева, чье состояние журналисты оценили в 600 миллионов долларов. При этом Рыболовлева лишь во второй раз вошла в рейтинг Forbes Woman: в 2016 году она развелась с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым, разделив с ним имущество.

Третье место заняла председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева с 600 миллионами долларов.

Четвертое и пятое место рейтинга также заняли представительницы крупного бизнеса: член совета директоров «Прогресс Капитала» Ольга Белявцева (450 миллионов) и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (420 миллионов).

Кроме того, в десятку богатейших женщин России вошли: член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева Евгения Гурьева (400 миллионов долларов), заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова (400 миллионов), совладелец группы «Содружество» Наталья Луценко (400 миллионов), генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых (350 миллионов), частный инвестор и бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича Ирина Абрамович (300 миллионов).

Общее состояние участниц рейтинга, в которую вошли 25 человек, Forbes оценил в 7,3 миллиарда долларов, что на 25 процентов выше прошлогоднего результата.