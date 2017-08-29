Глава Еврокомиссии: Украина - это не ЕС и не НАТО

20:09, 29 августа 2017, ПАИ

Украина - это не ЕС и не НАТО, эта страна не является европейской в смысле принадлежности к Евросоюзу, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас в мире идут 60 войн, и ни одной на территории Европы, если не брать Украину. Но Украина не является европейской страной в смысле принадлежности к Европейскому союзу», - сказал он.

«Я видел, как мой друг президент [Украины Петр] Порошенко несколько дней назад сказал, что смотрите, Украина - это уже почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она не является ни тем, ни другим, и важно, чтобы все это понимали», - подчеркнул он.