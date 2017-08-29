Danone привезет в Сибирь пять тысяч коров

20:16, 29 августа 2017, ПАИ

Французская молочная компания Danone планирует перевезти из Нидерландов и Германии в Сибирь пять тысяч коров голштинской породы, пишет Lenta.ru.

Компания намерена перевезти животных на грузовиках и доставить их на ферму под Тюменью. Начать производство молока планируется в мае 2018 года.

По словам главы российского представительства Danone Чарли Капетти, в компании ожидают, что этот шаг поможет снизить рост стоимости сырого молока и, как следствие повышение цен на продукцию, обусловленное продуктовым эмбарго. «Цены на сырое молоко в этом году выросли на 14 процентов», — отметил Капетти.

Французская молочная компания обычно не инвестирует в сельское хозяйство, но сделала исключение для России. «Мы надеемся, что в следующем году инфляция в России будет замедляться», — сказали в компании. Там полагают, что разница между спросом и предложением должна сократиться по мере поступления на рынок нового молока, в том числе из сибирского хозяйства.