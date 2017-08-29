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Общество

Противопожарный инструктаж с жителями великолукской деревне Фотьево провели специалисты

29 августа специалисты из ГУ МЧС России по Псковской области провели противопожарный инструктаж с жителями великолукской деревне Фотьево. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе инструктажа специалисты распространили восемь памяток о мерах пожарной безопасности, 12 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Соблюдение мер пожарной безопасности в лесах», проинструктировано восемь человек под роспись. Состоялся сход граждан.

Особое внимание уделено гражданам, в жилых домах которых используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. Население ознакомли с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, пожарной обстановкой на территории Великолукского района, рассказали об основных причинах пожаров в жилом секторе.

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