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Общество

Кругосветное путешествие за 222 дня совершит Фёдор Конюхов

Путешественник Федор Конюхов намерен обогнуть земной шар на лодке за 222 дня., пишет Lenta.ru.

Конюхов на встрече с успешно сдавшими единый государственный экзамен (ЕГЭ) по географии выпускниками заявил, что стартовой и финальной точкой его экспедиции станет Австралия.

Он добавил, что лодка для путешествия сейчас строится в Англии. Когда именно Конюхов намерен отправиться в кругосветку, он не уточнил.

Путешественник также сказал, что хочет совершить кругосветный перелет на гигантском планере с размахом крыльев 44 метра без посадок и остановок. «Я рассчитываю за пять дней сделать этот оборот. Я сейчас учусь для этого в Белоруссии и Литве», — отметил Конюхов.

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