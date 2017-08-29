Кругосветное путешествие за 222 дня совершит Фёдор Конюхов

21:39, 29 августа 2017, ПАИ

Путешественник Федор Конюхов намерен обогнуть земной шар на лодке за 222 дня., пишет Lenta.ru.

Конюхов на встрече с успешно сдавшими единый государственный экзамен (ЕГЭ) по географии выпускниками заявил, что стартовой и финальной точкой его экспедиции станет Австралия.

Он добавил, что лодка для путешествия сейчас строится в Англии. Когда именно Конюхов намерен отправиться в кругосветку, он не уточнил.

Путешественник также сказал, что хочет совершить кругосветный перелет на гигантском планере с размахом крыльев 44 метра без посадок и остановок. «Я рассчитываю за пять дней сделать этот оборот. Я сейчас учусь для этого в Белоруссии и Литве», — отметил Конюхов.