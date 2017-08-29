Скрипач Дмитрий Коган скончался в возрасте 38 лет

20:44, 29 августа 2017, ПАИ

Скрипач Дмитрий Коган скончался в возрасте 38 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу артиста Жанну Прокофьеву. Источник, близкий к музыканту, рассказал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дмитрий Коган выступал в концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии и стран Ближнего Востока. В 2010 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. В 2014-м музыканта назначили худруком оркестра «Московская камерата».

Отец скрипача — дирижер Павел Коган, народный артист России, кавалер французского ордена Искусств и литературы и художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра. Дедом Дмитрия был выдающийся советский скрипач Леонид Коган, бабушкой — скрипачка Елизавета Гилельс.