АвтоВАЗ сократит 500 сотрудников предпенсионного возраста

22:52, 29 августа 2017, ПАИ

АвтоВАЗ сократит 500 сотрудников предпенсионного возраста, не занятых на основных производствах. Профсоюз завода получил соответствующее уведомление, пишет «Российская газета».

Сокращенные сотрудники смогут досрочно выйти на пенсию и воспользоваться корпоративной программой, по которой в течение пяти лет они будут получать ежемесячную надбавку к пенсионным выплатам в размере пяти тысяч рублей.

Ранее на АвтоВАЗе сообщали, что в 2017-м могут сократить порядка 740 человек (сотрудники предпенсионного возраста в это число не входят). По словам Дмитрия Михаленко, с начала года, завод сократил по процедуре всего 26 человек из заявленных.

По итогам первого квартала численность сотрудников автопредприятия в Тольятти составляла 39,725 человек. При этом, по данным минпромторга, к концу 2018 года число работников составит 32 тысячи. По всей видимости, количество персонала будет уменьшаться уже привычным образом: за счет сокращений, естественной убыли (увольнения по собственному желанию, выход на пенсию) или же перевода на другие предприятия.