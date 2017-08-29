АвтоВАЗ сократит 500 сотрудников предпенсионного возраста
АвтоВАЗ сократит 500 сотрудников предпенсионного возраста, не занятых на основных производствах. Профсоюз завода получил соответствующее уведомление, пишет «Российская газета».
Сокращенные сотрудники смогут досрочно выйти на пенсию и воспользоваться корпоративной программой, по которой в течение пяти лет они будут получать ежемесячную надбавку к пенсионным выплатам в размере пяти тысяч рублей.
Ранее на АвтоВАЗе сообщали, что в 2017-м могут сократить порядка 740 человек (сотрудники предпенсионного возраста в это число не входят). По словам Дмитрия Михаленко, с начала года, завод сократил по процедуре всего 26 человек из заявленных.
По итогам первого квартала численность сотрудников автопредприятия в Тольятти составляла 39,725 человек. При этом, по данным минпромторга, к концу 2018 года число работников составит 32 тысячи. По всей видимости, количество персонала будет уменьшаться уже привычным образом: за счет сокращений, естественной убыли (увольнения по собственному желанию, выход на пенсию) или же перевода на другие предприятия.