Правительство разрешило регионам ограничивать продажи спиртовой продукции

09:03, 30 августа 2017, ПАИ

Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении властям регионов права регулировать время, место и условия продаж спиртосодержащей продукции, а также полный заперт реализации такой продукции. Об этом пишет газета «Известия».

Законопроект касается парфюмерных товаров, косметики, бытовой химии, стеклоомывающей жидкости для автомобилей, лаков и красок. Документ предлагает дать властям субъектов возможность определять порядок реализации спиртосодержащих жидкостей, которые могут использоваться населением как суррогаты алкоголя. В настоящее время власти субъектов имеют право определять условия реализации только алкогольной продукции.

Проект отзыва кабмина на законопроект был согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Минздравом, Минюстом и Роспотребнадзором. Соответствующие поправки подготовило государственное собрание Республики Башкорстостан, которое внесло из в Госдуму в конце прошлого года. Дата первого чтения пока не определена.

«Всё большее распространение получает продажа под видом медицинских спиртосодержащих настоек, а также определенных видов косметических средств дешевого суррогатного алкоголя, не подпадающего ни под какой регламент, нормы и контроль», — констатировали авторы законопроекта.