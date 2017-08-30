Внутренний туризм в России поддержат субсидиями
Российское транспортное ведомство совместно с Министерством культуры разрабатывает новый механизм субсидирования турперевозок на популярные российские курорты. Этот проект может начать действовать уже в следующем году. Об этом пишет газета «Известия».
Отечественные туроператоры могут получить специальные субсидии организации отдыха на морских курортах Краснодарского края и Крыма. По данным издания, речь идет о выделении 1 млрд рублей.
В международной практике такой опыт субсидирования имеет место, например, в Турции и Израиле. Там туроператоры получают деньги за каждого перевезенного туриста.