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Общество

Внутренний туризм в России поддержат субсидиями

Российское транспортное ведомство совместно с Министерством культуры разрабатывает новый механизм субсидирования турперевозок на популярные российские курорты. Этот проект может начать действовать уже в следующем году. Об этом пишет газета «Известия».

Отечественные туроператоры могут получить специальные субсидии организации отдыха на морских курортах Краснодарского края и Крыма. По данным издания, речь идет о выделении 1 млрд рублей.

В международной практике такой опыт субсидирования имеет место, например, в Турции и Израиле. Там туроператоры получают деньги за каждого перевезенного туриста.

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