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Общество

Мирон Ветрогон наступил по народному календарю

30 августа отмечали память святого Мирона, служившего некогда пресвитером в Ахаии, сообщает calend.ru. Он происходил из знатного рода, но был весьма кроток нравом, прославился своим благочестием и добрым отношением к людям.

Однажды местный игемон Антипатр вошел в христианский храм, чтобы пленить собравшихся там людей и предать их мучениям. Мирон укорил его и обвинил в нечистых помыслах. Разгневавшись, Антипатр приказал схватить пресвитера, подвергнуть его пыткам, а затем бросить в раскаленную печь. Однако мученик вышел из огня невредимым. Тогда игемон велел отдать его на растерзание диким зверям, но и те не тронули святого. В бешенстве Антипатр убил самого себя, не в силах вынести своего бессилия.

На Мирона обыкновенно бывали ветры. Но о том, какой будет погода (ветренной или безветренной), судили заранее — по дню Тихона: «Тихон дует тихо — и Мирон отдыхает». В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды. К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора была заканчивать полевые работы. «На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки», — говорили крестьяне.

На Руси праздник имел еще одно название — Вдовьи помочи. Было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. «На вдовий двор хоть щепку кинь», — говорили наши предки. На «помочах» сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля, рубили дрова, молотили снопы для семей, в которых не было мужчин.

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