Более 1,5 тысячи российских спортсменов сдали допинг-пробы в прошлом году

09:28, 30 августа 2017, ПАИ

В 2016 году более 1,5 тысячи россиян, представляющих 32 вида спорта, сдали допинг-пробы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Всего в рамках программы тестирования РУСАДА в прошлом году UKAD была организована 2731 миссия, из них 84% закончились отбором проб (удавшееся тестирование). В ходе этих миссий было отобрано 3112 проб, большая их часть - шведской компанией IDTM (около 75%) и немецкой компанией PWC (около 18%). Кроме того, к отбору проб UKAD привлекало национальные антидопинговые агентства других стран (7%).

В отчете РУСАДА говорится, что основная часть проб была отобрана в ходе внесоревновательного контроля (80%), на соревновательный контроль приходится 20% допинг-проб. Распределение отобранных допинг-проб по видам спорта: легкая атлетика - 477 проб, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата - 224, велоспорт - 222, лыжные гонки - 216, гребля на байдарках и каноэ - 186, гребной спорт - 176, плавание - 168, биатлон - 156, борьба - 140, бокс - 131.

Анализ отобранных проб проводили 13 аккредитованных WADA лабораторий, в том числе семь лабораторий, сотрудничество с которыми велось на основе долгосрочных соглашений: в Зайберсдорфе (Австрия, являлась основной), Лозанне (Швейцария), Барселоне (Испания), Варшаве, Кельне (Германия), Стокгольме и Москве (проводился анализ только проб крови в рамках биологического паспорта спортсмена). Согласно отчету, специалисты выявили 210 нарушений правил доступности для тестирования: 95 случаев - пропущенный тест, 115 - непредоставление информации.

Также в 2016-м было выявлено 100 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, при этом в 79 случаях в пробах спортсменов была обнаружена запрещенная субстанция - мельдоний. В соответствии с рекомендациями WADA, во всех указанных 79 случаях было вынесено решение об отсутствии вины или халатности. Остальные случаи возможных нарушений распределились следующим образом: наличие в пробе запрещенной субстанции - 10, использование запрещенной субстанции или запрещенного метода - 3, уклонение или отказ от сдачи допинг-пробы - 3, нарушение порядка предоставления информации о местонахождении - 4, еще один случай относится к тренеру Виктору Чегину и звучит как «назначение спортсмену запрещенной субстанции или метода, соучастие».

Таким образом, в минувшем году отмечено снижение количества выявленных нарушений антидопинговых правил. В 2015 году был 181 положительный допинг-тест, в 2014-м их оказалось 148, в 2013 - 194, в 2012 — 124.