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Политика

Распространительницу листовок без выходных данных против кандидата от «Единой России» задержали в Пскове (ВИДЕО)

29 августа в Пскове на улице Звездной, на территории избирательного округа № 14, была задержана распространительница печатных материалов без выходных данных, направленных против кандидата от «Единой России». Как стало известно Псковскому агентству информации, женщину, раскладывающую листовки заметил кандидат в депутаты гордумы по 14-му округу Илья Лавриненко. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия Лавриненко вызвал полицию, а после телефонного звонка распространительницы материалов своим руководителям на Звёздную приехали также представители оппозиционных партий – кандидаты в депутаты Псковской городской Думы Олег Брячак («Справедливая Россия») и Сергей Федоров (КПРФ). 

«Думаю не сложно догадаться, что их объединяет в данной ситуации. Они в одной связке! Они проявили быстро смекалку, начали вести свою съемку на телефон, быстро говорить этой бедной женщине фразы, которые были как гипноз-инструкция – «Вам угрожали?» «Вас задерживали силой?». Только кандидат от КПРФ молча наблюдал за происходящим и не мог понять, что надо в такой ситуации делать когда «тайное стало для всех явным». Мы дождались полиции, дали показания и отправились по домам. Жалоба на действия представителей партий, участников выборов больше всех кричащих о «грязных выборах» будет завтра в ТИК города Пскова», - отметил Илья Лавриненко.

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