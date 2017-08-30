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Общество

12,7 тысяч рублей потратили россияне на подготовку ребенка к школе

В этом году на сборы одного ребенка в школу россияне потратили в среднем 12,7 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ. 

Год назад подготовка к школе обошлась в 14,8 тысяч рублей. Рекордной сумма стала в 2015 году, достигнув отметки в 20 тысяч рублей.

Согласно опросу, россияне в этом году снизят расходы по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. На покупку школьной формы и «сменки» приходится большая часть расходов — 6,4 тысяч рублей. Около 1,7 тысячи рублей родители российских школьников потратили на школьный портфель и письменные принадлежности, еще 1,2 тысячу рублей — на покупку учебников.

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