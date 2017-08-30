С идеальным возрастом для вступления в брак определились россияне

17:56, 30 августа 2017, ПАИ

С идеальным возрастом для вступления в брак определились россияне. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), идеальный возраст женитьбы – 27 лет для мужчин и 23 года – для женщин.

Молодежь склонна ставить возрастную планку несколько ниже (относительно среднего), а пожилые люди – выше.

78% среди всех опрошенных отдают предпочтение официальному браку (87% - среди женатых, 64% - среди холостых, 51% - среди проживающих вместе без штампа в паспорте), еще 12% - совместной жизни со второй половиной, но без регистрации.

У старшего поколения позиции супружества крепче, чем у молодых людей: так, в группе от 60 лет и старше сожительство без регистрации приветствуют лишь 5%, от 18 до 24 лет – уже 21%.