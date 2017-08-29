Пешеходы пострадали в ДТП на улицах Опочки и Великих Лук

09:57, 30 августа 2017, ПАИ

29 августа в Опочке на улице Стученко, 58 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21070 наехал на 39-летнего мужчину, который пересекал проезжую части вне пешеходного перехода перед близко идущим транспортом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

В то т же день в Великих Луках на улице Щорса, 86 неустановленный водитель наехала на 17-летнего молодого человека, который шел по краю проезжей части дороги. В итоге пешеход получил незначительные травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Кроме того, в Пскове на Рижском проспекте, 92 34-летний водитель машины «Фольксваген Пассат», осуществляя на нерегулируемом перекрестке поворот налево, не пропустил автомобиль «Лада Калина» под управлением 28-летнего молодого человека, который ехал во встречном направлении прямо, и совершил с ним столкновение. В результате водитель «Лады» получил незначительные травмы.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали пять автомобилистов, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.