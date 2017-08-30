Владельцы земельных участков в Пустошкинском районе занялись их очисткой только после вмешательства прокуратуры
Два юридических лица, владеющих земельными участками на территории Пустошкинского района, не принимали меры по их очистке. Этот факт создавал угрозу возгорания лесных массивов, прилегающих к участкам, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
По факту выявленных нарушений прокуратура направила в адрес ОНД и ПР по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам ГУ МЧС по Псковской области материалы для привлечения виновных к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.
По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой района в адрес руководителей юридических лиц, нарушения устранены в полном объёме.