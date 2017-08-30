Владельцы земельных участков в Пустошкинском районе занялись их очисткой только после вмешательства прокуратуры

10:21, 30 августа 2017, ПАИ

Два юридических лица, владеющих земельными участками на территории Пустошкинского района, не принимали меры по их очистке. Этот факт создавал угрозу возгорания лесных массивов, прилегающих к участкам, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

По факту выявленных нарушений прокуратура направила в адрес ОНД и ПР по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам ГУ МЧС по Псковской области материалы для привлечения виновных к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой района в адрес руководителей юридических лиц, нарушения устранены в полном объёме.