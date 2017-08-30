64 человека пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю

18:26, 30 августа 2017, ПАИ

С 23 по 30 августа в Псковской области в лечебно-профилактические учреждения с жалобой на укусы клещей обратились 64 человека, в том числе 12 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За анализируемый период укусы клещей не зарегистрированы в Бежаницком, Великолукском, Дедовическом, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Палкинском, Порховском, Пушкиногорском, Пыталовском и Усвятском.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Пскове - 26 человек, в том числе четыре ребенка, в Пустошкинском районе - 10 человек, в том числе три ребенка, в Себежском районе - шесть человек, в Печорском районе - пять человек, в том числе два ребенка.

C начала сезона в лечебно-профилактические учреждения обратились 3 тысячи 269 человек, в том числе 859 детей.

C начала сезона силами сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области проведены акарицидные обработки на площади 329,216 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 123,381 га.

Сергей Никифоров подчеркнул, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. В связи с этим он призвал жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики. В частности, собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов). Также следует наносить на одежду реппеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов.

В лесу стоит чаще осматривать одежду и открытые участки тела на предмет присасывания клещей. Для отдыха в лесу рекомендуется выбирать сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарников, следует избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей.

По возвращении из леса нужно осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками.

Также Сергей Никифоров призвал псковичей употреблять только кипяченое козье и коровье молоко, поскольку именно через него может произойти заражение. Он напомнил, что болеют клещевым энцефалитом дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Если же укус клеща произошёл, следует обратиться в кабинеты инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23 и улица Школьная, 24 либо в районную поликлинику. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, дом 23, телефон 56-55-63).

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефон 66-42-80, Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалит стоит 500 рублей, на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз -1 тыс. 100 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1 тыс. 59 рублей 60 копеек за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).