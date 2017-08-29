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Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в одном из банков Пскова

В Пскове изъята банкнота с признаками подделки. Эта фальшивая пятитысячная купюра обнаружена 29 августа в одном из финансовых учреждений города. Проводится проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция  рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - рекомендуют псковичам.

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