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Псковичка перечислила 12 тысяч лжеруководителю областной ГИБДД

В Пскове горожанка стала жертвой телефонного мошенника. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД, 28 августа ей позвонил неизвестный, представился одним из руководителей областной Госавтоинспекции и назвал свою фамилию.

Незнакомец заявил, что хотел бы оформить заказ на оказание дизайнерских услуг. По его словам, он узнал из социальных сетей, что женщина занимается такого рода деятельностью, и попутно попросил собеседницу об услуге - перевести на его мобильный телефон деньги, поскольку сам, якобы, в данный момент не имеет такой возможности. Деньги мужчина обещал сразу же вернуть при встрече.

Псковичка перечислила через терминал на указанные четыре телефонных номера 12 тысяч рублей, а затем поехала в Госавтоинспекцию для решения организационных вопросов, связанных с оформлением заказа. Однако, вскоре выяснилось, что руководителя с такой фамилией в ГИБДД нет, и полиция к этой истории никакого отношения не имеет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что телефонные номера, на которые переведены деньги, зарегистрированы в Курганской области.

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