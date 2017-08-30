Нетрезвого водителя мопеда остановили полицейские на улице Дружбы в Великих Луках

11:27, 30 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 августа около 22:00 на улице Дружбы полицейские остановили 36-летнего местного жителя, который управлял мопедом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.