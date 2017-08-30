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На «горячую линию» поступило ещё 10 сообщений о попытках подкупа граждан в преддверии выборов в Псковскую гордуму

29 августа на «горячую линию» связи с избирателями поступило ещё 10 сообщений о попытках подкупа граждан на выборах в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы линии.

Организаторы «горячей линии» также напомнили, что работа с обращениями, касающимися нарушения избирательного законодательства, проводится только в случае, если граждане оставляют свои контактные данные, анонимные сообщения не рассматриваются.

Позвонить на телефон 8-900-995-64-01 можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования, 10 сентября, операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.

В этом году «горячая линия» организована Общественной палатой Псковской области, региональным отделением «Ассоциации юристов», Центром правового просвещения и медиации, Молодежным парламентом Псковской области.

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