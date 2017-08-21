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Соцсфера

Центр соцобслуживания Великих Лук подписал соглашение с межрайонной больницей

Центр социального обслуживания Великих Лук и Великолукская межрайонная больница подписали договор о социальном партнерстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В договор включены взаимные обязательства сторон, также он отражает интересы всех сторон социального партнерства.

Договор о социальном партнерстве предусматривает проведение ежегодной диспансеризации социальных работников и проживающих в специальном отделении для одиноких престарелых (Доме ветеранов), организацию выездной флюорографии, цикл лекций о здоровом образе жизни.

«Соглашение положило начало долгому и перспективному сотрудничеству», - отметили в Центре соцобслуживания.

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