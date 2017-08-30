Новая высота Tele2

14:12, 30 августа 2017, ПАИ

Любимый видеоблогер залил на YouTube очередной ролик, рэперы снова собрались на баттл, в сети появилась долгожданная серия «Игры престолов», новостные ленты пестрят снимками с места событий, а друзья без конца постят фото с моря. Визуальный контент захватывает мир и для любителей быть всегда в центре событий есть отличные новости! Компания Tele2 взяла новую высоту и запустила в Псковской области высокоскоростной мобильный интернет 4G.

Презентация события состоялась в галерее «Цех» на выставке удивительно красивых снимков руферов Виталия Раскалова и Вадима Махорова On the Roofs. Благодаря фотографиям каждый гость на секунду мог представить себя на одной из «крыш мира»: на краю небоскрёба в Шанхае, на рекламном щите в Гонконге или под облаками над мостом к острову Русский. Здесь же в галерее оператор организовал и зону тестирования связи, чтобы гости могли лично проверить высокие скорости мобильного интернета Tele2.

Директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Олег Телюков подчеркнул, что клиенты становятся всё более требовательными и ждут от оператора понятных услуг, новых предложений и отличного качества связи. Определяющим показателем в этом случае является скорость мобильного интернета, а также зона покрытия 3G/4G. «Фокус внимания с голоса сместился на передачу данных и скорость интернета. Люди оценивают качество услуг очень просто: работает ли YouTube, загружается Facebook или нет», - отметил Олег Телюков.

Высокоскоростной мобильный интернет в стандарте LTE уже доступен жителям Пскова, Великих Лук, Острова и других крупных населенных пунктов области. По словам директора псковского филиала Tele2 Максима Замахина, сейчас в зоне покрытия 4G проживают 75% жителей региона, в будущем планируется расширение территории покрытия. Актуальную информацию о зоне покрытия можно получить на сайте оператора.

Сеть с поддержкой 4G работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Именно этот диапазон позволяет комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и дома, в офисе или кафе. Максимальная скорость 4G, которую Tele2 предоставляет в Псковской области, составит 35 Мбит/с. Средняя обещанная скорость - 19 Мбит/с.

В Tele2 уверены, что новый стандарт связи будет востребован жителями региона. Чтобы им воспользоваться, потребуется лишь телефон и SIM-карта с поддержкой LTE. В случае необходимости SIM-карту можно бесплатно заменить в любом салоне оператора связи.

«Мы внимательно следим за потребностями наших абонентов и стараемся их удовлетворить. За последние два года доля устройств с поддержкой 4G в нашей базе выросла с 5% до 14%, а доля смартфонов достигла 52%. Настало время предложить псковичам доступный высокоскоростной мобильный интернет», - заявил Максим Замахин.

В Tele2 разработали и новую линейку тарифов: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой Tele2». Объём интернет-пакета во всех тарифах увеличен, а в трёх из них время, проведённое пользователем в соцсетях и мессенджерах, не тарифицируется. Также работает услуга «Перенос остатков» - минуты, SMS и гигабайты, купленные в рамках пакетного тарифа, не сгорают, а переносятся на следующий период.