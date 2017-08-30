Только один человек претендует на должность главного архитектора Псковской области
30 августа завершен прием документов на конкурс на замещение главной должности государственной гражданской службы области категории «руководители» — главного архитектора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.
На конкурс поступила одна заявка от претендента, проживающего за пределами Псковской области, стало известно агентству.
Право на участие в конкурсе имели граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие определенным квалификационным требованиям: высшее образование по направлениям: «Архитектура», «Градостроительство», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»; стаж государственной гражданской службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет; опыт работы по направлению профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства не менее 5 лет. Также обязательными условиями значились наличие архитектурных проектов, в том числе реализованных, и опыт участия в международных, всероссийских конкурсах и фестивалях в сфере архитектуры и градостроения.
Напомним, инициатива ввести должность «главного архитектора области» принадлежит губернатору Андрею Турчаку. Главный архитектор будет напрямую подчиняться главе региона.