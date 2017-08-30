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Спорт

Заключённые псковского СИЗО вырывали друг у друга палку

В псковском СИЗО-1 прошли соревнования по мас-рестлингу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Соревнования по национальному якутскому виду спорта впервые включены в программу спортивных мероприятий осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Основная суть состязания - перетягивание палки. Два спортсмена, сидя друг против друга и упираясь ногами в специальный упор, должны вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону.

По словам сотрудников воспитательного отдела СИЗО-1, у всех участников соревнований этот вид спорта «вызвал неподдельный интерес и спортивный азарт». Планируется сделать эти соревнования традиционными.

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