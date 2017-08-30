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Политика

Еще 5 сотрудников «Империала» снялись с выборов в гордуму Пскова

29 августа свои кандидатуры с выборов в Псковскую городскую Думу 6-го созыва сняли еще 5 кандидатов, сообщили Псковскому агентству информации в Территориальной избирательной избирательной комиссии города Пскова.

Передумали участвовать в выборах 3 кандидата от «Справедливой России». Это контролер в службе внутреннего режима ООО «Империал» Виктор Борткевич (баллотировался по одномадатному округу № 13), экспедитор отдела закупок розничной сети ООО «Империал» Алексей Павлов (№ 6) и менеджер отдела закупок розничной сети ООО «Империал» Оксана Садова (№ 4).

Также сняли свои кандидатуры представители Российской партии пенсионеров за социальную справедливость: инспектор бюро пропусков службы внутреннего режима ООО «Империал» Оксана Мулева (баллотировалась по одномандатному округу № 7) и инспектор системы контроля управления доступа ООО «Империал» Ольга Макаренкова (№ 9).

Всего на данный момент из предвыборной гонки выбыли 13 кандидатов-одномандатников. Это представители КПРФ, «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Кроме того, из единых предвыборных списков ЛДПР и «Справедливой России» по их просьбе исключены Елена Жукова и Михаил Брячак.

Напомним, выборы в Псковскую городскую Думу состоятся в Единый день голосования 10 сентября. 

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