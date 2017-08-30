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Общество

Операция «Внимание — переезд!» стартовала в Псковской области

Госавтоинспекция Невельского района в рамках мероприятия «Внимание – переезд!» вместе с сотрудниками Октябрьской железной дороги провели на переездах, расположенных на обслуживаемой территории, профилактические беседы с водителями о соблюдении требований Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото 60.мвд.рф

Автомобилистам напомнили, что они могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Запрещается также выезжать на переезд в следующих случаях: при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора); при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума); при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками); если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде; если к переезду в пределах видимости приближается поезд.

Фото 60.мвд.рф

Кроме того, сотрудники ГИБДД напомнили, что за такие нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.
Работники железной дороги, в свою очередь, вручали водителям буклеты, содержащие информацию о ситуации с безопасностью на железнодорожных переездах, а также обращение с призывом быть внимательными.

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