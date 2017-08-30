Во дворе дома № 3 по улице Александра Невского в Пскове ведется строительство ливневой канализации

12:21, 30 августа 2017, ПАИ

Во дворе дома № 3 по улице Александра Невского в Пскове ведется строительство ливневой канализации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

30 августа депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков и замначальника Управления городского хозяйства администрации Пскова (УГХ) Дмитрий Таратынов проконтролировали ход работ.

Напомним, вопрос строительства ливневки был поднят при обсуждении границ благоустройства дворовой территории. Тогда депутат Псковской городской Думы по округу Григорий Стороненков предложил жителям благоустроить двор комплексно и поэтапно. Первым этапам ремонта двора стала организация водоотведения для дворов Невского, 1 и 3 и ЛеонаПоземского, 61 и 61А. Жители согласились, что без строительства ливневой канализации замена асфальтового покрытия не имеет смысла.

Григорий Стороненков отметил, что новая ливнёвка в этом дворе решит не только благоустройства, но и систематического подтопления подвалов дождевой водой.

Замначальника УГХ Дмитрий Таратынов рассказал, что сложность прокладки ливневой канализации в этом дворе связана с близким расположением других инженерных сетей. По проекту ливневая канализация протяженность около 300 метров пройдет через очистные колодцы и будет выведена в ручей на улице Застенной. Стоимость работ составляет около 1,4 млн рублей.

В рамках проводимых работ демонтирована старая неиспользуемая канализационно-насосная станция. На ее месте будет организована парковка.

Окончание работ по прокладке ливневой канализации запланировано на конец сентября. Затем двор будет благоустроен.