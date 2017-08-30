До +24 и южный ветер обещают псковичам синоптики в последний день лета

12:40, 30 августа 2017, ПАИ

31 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12 градусов, днем: +19…+24.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.