Более 38 тысяч псковичей получили в 2017 году выплаты из средств пенсионных накоплений

14:22, 30 августа 2017, ПАИ

За 7 месяцев этого года в Псковской области 38804 пенсионера получили выплаты из средств пенсионных накоплений на общую сумму 19,6 млн руб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по региону.

Как пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, с июля 2012 года, пенсионерам, имеющим на своих индивидуальных лицевых счетах пенсионные накопления, дано право их получить. «Законом предусмотрено три вида выплат. Единовременная выплата – она назначается тем пенсионерам, у кого пенсионные накопления составляют 5 и менее процентов по отношению к размеру трудовой пенсии по старости, срочная выплата - продолжительность ее определяет сам гражданин, но она не может быть меньше десяти лет и накопительная пенсия», - отметила она.

Также управляющий напомнила, что пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе, у участников Программы государственного софинансирования пенсии, а также у женщин, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Кроме того, к категории граждан, имеющих средства пенсионных накоплений, относятся также мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых небольшой период времени (с 2002 по 2004 год) работодателем производились отчисления на накопительную часть трудовой пенсии.

Наталья Мельникова добавила, что выплата пенсионных накоплений осуществляется в заявительном порядке, заявление необходимо подать тому страховщику, которому были доверены накопления, то есть в ПФР или НПФ.

В Псковской области большую часть – 99% (38007 человек) составляют получатели единовременной выплаты. Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений по области составляет 7006,38 руб., срочной выплаты – 1368,00 руб. в месяц дополнительно к назначенной пенсии, накопительной пенсии – 604,05 руб.

С 2015 года пенсионеры могут обращаться за получением единовременной выплаты не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения. В случае обращения в 2015 году в следующий раз обратиться за деньгами вновь гражданин сможет только в 2020 году.

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

По всем вопросам специалисты регионального ПФР готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».