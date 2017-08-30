Новым руководителем Управления Минюста по Псковской области стал Николай Околеснов

13:28, 30 августа 2017, ПАИ

30 августа начальник Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу Дмитрий Смирнов представил нового руководителя Управления Минюста по Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«По поручению министра юстиции Александра Коновала я прибыл сегодня из Петербурга, чтобы представить нового руководителя Управления Минюста по Псковской области Николая Околеснова», - обратился он к собравшимся на мероприятие.

Дмитрий Смирнов рассказал, что стаж госслужбы Николая Околеснова составляет более 30 лет, из них 20 - в органах прокуратуры. До этого он возглавлял Управление юстиции по Омской области. «Государственный советник юстиции 1-го класса, опытный человек, хороший руководитель, поэтому уверен, что вопросы взаимодействия не пострадают», - отметил он и зачитал приказ, изданный сегодняшним числом. Он также добавил, что назначение осуществляется в порядке ротации.

В свою очередь заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков сказал: «Администрация области не просто присутсвует сейчас здесь и становится свидетелем наделения полномочиями нового начальника. Согласование кандидатуры проводил губернатор. Мы внимательно изучали отзывы, послужной список Николая Околеснова. С учетом положительных характеристик и отзывов кандидатура получила одобрение». Он поздравил Николая Околеснова с назначением и пожелал сохранить наработки в части взаимодействия управления с оранами исполнительной власти. «Наначение в порядке ротации в области производится не часто, это один из первых начальников территориального управления, который к нам в регион назначается именно в порядке ротации из другого федерального округа», - добавил М. Жаворонков.

Замглавы региона также поблагодарил Николая Филипчика, который являлся и. о. начальника Управления Минюста России по Псковской области, за то, что он передает управление в «очень хорошем состоянии», и за время своего руководства поддерживал в ведомстве боевой дух. «В добрый путь», - обратился Максим Жаворонков к новому руководителю.

Николай Околеснов поблагодарил всех за поздравления и за доверие со стороны администрации региона. «Надеюсь, что мне посчастливится быть полезным для Министерсва юстиции и для Псковской области», - сказал он.