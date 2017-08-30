Будущих первоклассников напутствовали в «Псковэнерго»

14:57, 30 августа 2017, ПАИ

Накануне нового учебного года в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» прошёл детский праздник. Главными участниками мероприятия стали дети работников «Южных электрических сетей», которые в этом году впервые сядут за парты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Будущих первоклассников из Великолукского, Куньинского, Усвятского и Невельского районов поздравил главный инженер производственного отделения Аркадий Барков. В своем напутствии он подчеркнул, что главный вклад в свое будущее виновники праздника должны сделать сами. Самым драгоценным багажом будут знания, полученные в школе. Это большой труд и ответственность, поэтому он пожелал всем детям успехов в учебе, новых открытий и впечатлений.

За чаепитиями ребята рассказали, что они знают о школе, о готовности к занятиям, а также поделились мыслями, кем они мечтают стать в будущем. В завершение мероприятия организаторы вручили подарки от профсоюзной организации – красочные энциклопедии.

«Начало школьной жизни – важная ступень в жизни каждого человека, - отметила специалист отдела кадров «Псковэнерго» Виктория Ильина. - Этот особое, волнительное событие запоминается навсегда. Поэтому мы постарались сделать праздник для первоклассников, подарить детям наших сотрудников хорошее настроение и положительные эмоции, познакомить их с работой родителей. Хочется, чтобы в дальнейшем они вспоминали эти дни как яркие и интересные»